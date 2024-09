Sheinbaum tiene carácter, asegura AMLO

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 18 de septiembre 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aseguró que la próxima mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo “tiene carácter” y lo demostrará durante su gobierno que inicia el próximo 1 de octubre.

“Conozco muy bien a la presidenta electa, y es inteligente, tiene experiencia, honesta, tiene buenos sentimientos, es sensible, y al mismo tiempo tiene carácter, porque hay hay algunos que están pensando de que ya me voy, y que va a ser como antes o va a ser más fresa el Gobierno, no, no, no, no. Aprovecho para avisarles y en buena lid”, dijo el mandatario mexicano.

Durante su conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal indicó que la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México no actuará de manera autoritaria, pero sí lo hará con rectitud y aseveró que el país no regresará a los “tiempos del neoliberalismo”.

“Yo soy fresa, el fresa soy yo, yo no puedo decirles más. No va a actuar de manera autoritaria la presidenta porque es muy humana, no va a reprimir, no va a violar las leyes, va a mantener un auténtico Estado de derecho, pero al mismo tiempo va a actuar con rectitud”, sostuvo el presidente López Obrador.