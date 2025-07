Sheinbaum tacha de misógino a Salinas Pliego por cometarios contra Sabina Berman, Denise Dresser y Vanesa Romero

Ciudad de México, a 9 de junio 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo expresó su solidaridad con la periodista Sabina Berman, con la politóloga Denise Dresser y con la abogada Vanessa Romero Rocha, luego de que el empresario Ricardo Salinas Pliego les dirigiera comentarios que consideró misóginos en redes sociales.

“Toda mi solidaridad a Sabina, a Vanessa, e incluso a Denise Dresser, que miren que no coincidimos en casi nada, pero no se puede llamar a una mujer de la manera en que esta persona se dirige. Una misoginia, un machismo, terrible”, expresó la mandataria mexicana.

Durante su conferencia de prensa matutina, comentó que, aunque una de las personas afectadas sea alguien con quien tiene diferencias, se deben de condenar ese tipo de comentarios, sobre todo si es contra mujeres.

Asimismo, recordó que meses atrás, el dueño de TV Azteca se vio inmerso en una polémica al insultar en repetidas ocasiones a la entonces integrante de la mesa directiva de Morena, Ciltalli Hernández.

“A Denise Dresser, que miren hay muchas cosas que no estamos de acuerdo, pero no puede; hay que condenar cuando se dirige particularmente a las mujeres, ya lo vivió Citlalli (Hernández, secretaria de las Mujeres) también de esta manera, tiene que ser un asunto social no solo de la presidenta porque no puede ser la manera en que se dirige a periodistas, coincidamos con ellas o no, o a cualquier mujer”, añadió la gobernante.

Por otra parte, aprovechó para mencionar que Salinas Pliego debe 74 mil millones de pesos en impuestos y para señalar que su televisora cada vez pierde más rating y la ven menos personas.