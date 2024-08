Sheinbaum sugiere nueva estrategia para denunciar delitos de extorsión

Ciudad de México, a 13 de agosto de 2024.- La presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció al respecto de las extorsiones al sector limoneros en el estado de Michoacán y señaló la pertinencia de cambiar la estrategia para denunciar este tipo de delitos.

Desde su casa de transición en Iztapalapa, Sheinbaum Pardo fue cuestionada por la prensa por el paro actividades de productores y empacadoras de los municipios de Apatzingán y Buenavista por el cobro de piso de grupos criminales que operan en la región de Tierra Caliente. En respuesta, la morenista dijo que se tiene que emprender una “estrategia particular” ante este tipo de delitos, por ejemplo, con mayor presencia e inteligencia de las fuerzas policiacas, y destacó que se debe perseguir la extorsión por oficio y elevarlo a delito grave.

En este sentido, mencionó que ya hay una iniciativa en la Cámara de Diputados para que en el artículo 19 Constitucional se considere la extorsión como delito grave, con prisión preventiva oficiosa, para lo cual deberá modificarse el código penal federal y estatal.

“Yo pienso que además de eso, la extorsión tiene que tener una característica que lo hizo ya el gobernador de Michoacán, que es que se persiga de oficio, que es importante porque a veces quien es víctima de una extorsión no quiere denunciar por temor y entonces hay que romper ese círculo en donde no quieres denunciar entonces no hay una carpeta de investigación contra quien extorsiona, y ahora pues además no es delito grave”.

Por último, destacó que su plan en materia de seguridad se basa con la atención a las causas, fortalecimiento de la guardia nacional, inteligencia e investigación con un sistema nacional de inteligencia.