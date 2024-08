Sheinbaum sugiere a legisladores de Morena no dar 'fast-track' a reforma al Poder Judicial

Ciudad de México, a 27 de agosto de 2024.- La presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió a los legisladores electos no acelerar la reforma al Poder Judicial, respetar los tiempos y no precipitarse.

Después de la reunión con la futura presidenta, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en San Lázaro en la próxima Legislatura 66, Ricardo Monreal informó que Sheinbaum Pardo le sugirió “cuidar la etapa procesal” de la reforma al Poder Judicial de la Federación.

“Respecto de procedimiento, lo que la presidenta electa ha sugerido al grupo parlamentario, es que sea cuidadoso el grupo con toda la etapa procesal, que no se vulnere ninguna etapa procesal y que no se precipite, sino que observemos estrictamente la ley. Es una sugerencia que me parece correcta. Entonces, a pesar de que puede darse una segunda sesión el 1 de septiembre, no quiere decir que ese día se vaya a aprobar la reforma al Poder Judicial”, dijo.

Ricardo Monreal, previamente, había anunciado que después de la instalación del Congreso General, que además recibe el último informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, los diputados sesionarían para analizar la reforma al Poder Judicial, pero después del encuentro con Claudia Sheinbaum afirmó que podría iniciar la discusión hasta el 3 de septiembre, y aclaró que no significa que ese día se vaya a aprobar la reforma.

“He leído algunas columnas y artículos y entrevistas que dicen que ese día la vamos a aprobar, no”, dijo.

Por último, explicó que darán los plazos de publicidad, deliberación y discusión de la reforma para que todos los mexicanos sepan lo que se está aprobando, ante la sugerencia de la presidenta electa.