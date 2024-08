Sheinbaum pide que la nombren Presidenta con “a”

Ciudad de México, a 15 de agosto de 2024.- Claudia Sheinbaum Pardo durante la ceremonia de la entrega de constancia como presidenta electa, envío un mensaje a los gobernadores, legisladores electos y a los secretarios que conforman gabinete legal.

Durante su discurso la morenista destacó la importancia de nombrarla “presidenta” con “a”, “porque lo que se nombra existe y lo que no se nombra, no existe”, destacó al recordar que pasaron 200 años y 65 mandatarios para que México tuviera a su primera presidenta, por lo que recalcó que no es un triunfo individual, sino que con ella “llegamos todas”.

“Las mujeres podemos ser presidentas y con ello hago una respetuosa invitación a que nombremos presidenta con “A”, así como decimos jueza, abogada, científica, ingeniera, con “A” porque como nos han enseñado lo que se nombra existe y lo que no se nombra no existe”, expresó Sheinbaum Pardo desde el Teatro Metropólitan.

Por otro lado, hizo un llamado a la dirigencia de Morena y pidió realizar un Congreso nacional para renovar la dirigencia y así continuar con el legado que deja el presidente Andrés Manuel López Obrador.