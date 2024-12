Sheinbaum nombró a Rutilio Escandón como nuevo cónsul de México en Miami, EU

Ciudad de México, a 12 de diciembre de 2024.- Rutilio Escandón, ex gobernador de Chiapas, fue nombrado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como cónsul de México en Miami, Estados Unidos.

A menos de una semana de haber concluido su cargo como gobernador de Chiapas, el morenista recibió este nombramiento por parte del gobierno federal como lo adelantó, en su momento, Sheinbaum Pardo al confirmar que Rutilio Escandón formaría parte de su gabinete.

El Senado recibió el oficio de la secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, con el nombramiento de Escandón:

“En uso de mis facultades que me concede la fracción III del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, he tenido a bien nombrar al C. Rutilio Cruz Escandón Cadenas, Cónsul General de México en Miami, Florida, Estados Unidos de América. Comuníquese y cúmplase”, se lee en el oficio enviado por Claudia Sheinbaum a la Cámara de Senadores.

Cabe recordar que durante la inauguración de la ampliación de la autopista Tuxtla-San Cristóbal, el fin pasado, la mandataria federal elogió el trabajo de Rutilio Escandón como gobernador y reconoció su trayectoria como colaborar del Movimiento de Regeneración Nacional desde los inicios con el ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Rutilio siempre estuvo ahí, estuvo encargado de muchísimos estados de la República, y realmente siempre fue parte de este movimiento transformación. Somos compañeros, amigos, y por eso hoy hago público que Rutilio se integra el gobierno de la República”, mencionó Sheinbaum Pardo.