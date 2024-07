Sheinbaum implementará nuevo mecanismo en Caso Ayotzinapa; promete no dar "carpetazo"

Iztapalapa, Ciudad de México, a 30 de julio 2024.- La virtual presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, adelantó que implementará un nuevo mecanismo en las investigaciones del Caso Ayotzinapa y dijo que se comprometió con los padres de los 43 normalistas desaparecidos a no “dar carpetazo” a dicha situación.

"Les planteé que primero lo importante es no abandonar el caso, no dar carpetazo, seguir trabajando con ellos para encontrar lo que ellos han pedido siempre, que es la verdad, la justicia y encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa. Ha habido un avance importante porque hay muchas personas detenidas, uno de ellos el exprocurador Murillo Karam, que fue quien asumió la historia de la verdad histórica. Entre otros, hay delincuentes, policías y también militares que están detenidos y otros que salieron también por el tema de la tortura durante un tiempo. Entonces es un tema complejo", destacó Sheinbaum Pardo.

Asimismo, comentó que solamente conoce la información que se ha hecho pública, pero indicó que una vez que inicie su gobierno definirá su mecanismo; no obstante, aclaró que será la Secretaría de Gobernación (Segob), la que seguirá al mando del caso.

"Yo lo que les planteé es que la información que yo tengo es la información pública, no tengo más información porque en este momento soy como una ciudadana más que no tiene acceso a más información, (...) entonces ya será distinto, ya asumiendo como presidenta constitucional, pero vamos a seguir en reunión con ellos", dijo la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

De igual forma, dio a conocer que los padres de los normalistas no localizados aceptaron la propuesta y explicó que se volverán a reunir con el presidente Andrés Manuel López Obrador en agosto y con ella será más adelante.