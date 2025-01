Sheinbaum envía palabras de apoyo al ex presidente José Mujica tras anuncio sobre su salud

Ciudad de México, a 10 de enero 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo envió palabras de apoyo y agradecimiento al ex mandatario uruguayo José Mujica, quien en la previa dio a conocer que su cáncer se expandió al hígado y que decidió no continuar con su tratamiento.

“Aprovecho para decir que nuestro cariño, nuestro agradecimiento por su sapiencia, por su pensamiento, por compartir todos estos años”, expresó la jefa del Ejecutivo federal.

“Gracias por su sencillez, por su modestia y gracias por representar un símbolo para toda América latina y el mundo entero. Le deseamos que mejore siempre”, agregó.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana reveló que intentará sostener una llamada telefónica con Mujica en los próximos días.

Cabe recordar que el ex presidente de Uruguay reveló en una entrevista para el semanario local “Búsqueda”, que el cáncer que le inició en el esófago se expandió al hígado y aseguró que “se está muriendo”.

Además, indicó que ya no dará más entrevistas porque quiere descansar.

“Lo que pido es que me dejen tranquilo. Que no me acosen con entrevistas al pedo ni nada más. Se terminó mi ciclo hace rato. Sinceramente, me estoy muriendo y el guerrero tiene derecho a su descanso”, enfatizó el ex gobernante uruguayo.