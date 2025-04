Sheinbaum da banderazo de salida al programa Vivienda para el Bienestar, en Quintana Roo

Chetumal, Quintana Roo, a 26 de abril 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo dio el banderazo de salida del programa Vivienda para el Bienestar en Quintana Roo, donde se construirán 22 mil viviendas durante su gobierno.

Se detalló que del total de las casas, 12 mil estarán a cargo del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y 10 mil a través de la Comisión Nacional de “Vivienda (Conavi), con una inversión de 13 mil 200 millones de pesos.

Lo que estamos construyendo es un Estado de Bienestar, que el pueblo de México tenga acceso a lo mínimo indispensable, a partir del salario que tiene, con justicia. Que no importa si ganas el salario mínimo, tu hijo, tu hija pueda estudiar en una buena universidad. Que no importa si ganas el salario mínimo, puedas tener una vivienda para tu familia. Que no importa si incluso estás en la economía no formal puedas tener acceso a todo lo necesario”, aseguró la mandataria mexicana.

La jefa del Ejecutivo federal ncabezó el inicio de la construcción de las primeras 5 mil 632 viviendas a cargo del Infonavit: 5 mil 8 en el municipio de Benito Juárez y 624 que serán edificadas en Chetumal.

“Nos estamos fijando en los trabajadores, las trabajadoras que ganan uno y dos salarios mínimos, es decir, los que menos ganan; porque se gana el salario mínimo y luego el crédito era muy bajito y no se podía acceder a la vivienda. No, la vivienda ahora en México es un derecho del pueblo de México, no es una mercancía ni un privilegio”, aseguró la presidenta Sheinbaum.