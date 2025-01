Sheinbaum critica a Comité Evaluador del PJF por suspender sus labores

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 8 de enero 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, criticó al Comité de Evaluación del Poder Judicial por pausar sus labores referentes a la elección de jueces, Magistrados y ministros.

Además, durante su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal indicó que al detener sus actividades, el comité viola una resolución emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“El TEPJF ya había hecho una resolución en el sentido de que esos amparos no tenían ninguna validez porque estaban dentro del terreno electoral, entonces el amparo no es procedente. La Corte no tendría que resolver ante este amparo”, puntualizó la mandataria mexicana.

Previamente, Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación (PJF) suspendió sus actividades relacionadas con el proceso para elegir por voto popular a jueces, magistrados y ministros en junio próximo, al acatar una suspensión definitiva dictada por un juez en Michoacán contra las leyes secundarias de la reforma judicial.

En dicha solicitud el juzgador solicitó que no se celebren “las etapas subsecuentes a la publicación de los listados de las personas aspirantes inscritas al proceso electoral extraordinario” que se realizará en junio de este año.