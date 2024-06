Se realizan servicios funerarios de edil de Cotija

Cotija, Michoacán, a 4 de junio del 2024.- Alrededor de las 15:30 horas de este martes arribaron los restos de Yolanda Sánchez Figueroa a la localidad de Cotija, familiares y amigos ya aguardaban en la sala de velación Sagrado Corazón.

Al inicio de los servicios funerarios, los hijos de la alcaldesa de Cotija, Yolanda Sánchez, solicitaron a los medios de comunicación no grabar imágenes y respetar su duelo, comentaron que preferían no dar declaraciones pues consideraban no tenía caso.

Tras el asesinato de Yolanda, hechos ocurridos el lunes por la noche cuando la edil caminaba por calles de la localidad, algunos negocios prefirieron cerrar sus puertas ante el temor de incidentes de inseguridad.

Por las calles de Cotija se observan elementos de la Guardia Nacional y Ejército Mexicano que recorren la zona para brindar seguridad a la población.

Los ciudadanos prefieren no dar declaraciones, argumentan tener temor, solo pasan por la calle donde ocurrió el asesinato y se toman unos segundos para rezar y pedir por el descanso de Yolanda Sánchez y Jesús Valencia, escolta que también perdió la vida.