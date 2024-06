Se manifiestan por presunto abuso sexual a menor de 5 años, en Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 6 de junio de 2024.- Un grupo de padres de familia del jardín de niños Gandhi, que se ubica en la colonia Villas de Guadalupe del municipio de Querétaro se manifestó y bloqueó los cruceros de avenida Peñaflor, ante falta de respuesta por las autoridades educativas y de la propia Fiscalía General Justicia del estado de Querétaro.



La madre del menor, Ana Karen, mencionó que tras darse cuenta de comportamientos extraños de su hijo de 5 años, quien cursa el tercer grado, acudió al plantel educativo donde se comprometieron a resolver la situación pues su hijo ya no quería ir a la escuela.



“Me engañaron, me dijeron que se iban hacer cargo de la situación, pero hasta el momento la directora no ha dado la cara y por eso hoy, junto con otros padres de familia, me estoy manifestando; quiero atrapar al cochino que le hizo esto”.



Sobre esta acusación las autoridades de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (Usebeq) informó que tienen conocimiento de la denuncia por presunto abuso sexual en dicho preescolar.



Por ello, inició un proceso de investigación administrativa por parte del Órgano Interno de Control, mismo que deberá seguir sus cauces, independientemente de la resolución que en su caso decreten otras autoridades.



A través de un comunicado, la dependencia señaló que colaborará con todas las instancias competentes para el esclarecimiento y deslinde de responsabilidades sobre los hechos sucedidos, proporcionado facilidades y acceso a la información con que este Organismo cuenta; además el pequeño está siendo apoyado y atendido por parte de especialistas.