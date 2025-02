SCJN no aprueba la lista de candidatos sorteados por el Senado para elección judicial

Ciudad de México, a 6 de febrero de 2025.- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó los 955 candidatos a cargos judiciales sorteados por el Senado de la República, lista que fue sustituido ante el freno de labores del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación en acato de una suspensión judicial.

En un breve comunicado, la Corte informó que sometió a votación la lista de candidaturas que le envió el Senado de la República, pero no se alcanzó la mayoría calificada. Solo las ministras Yasmín Esquivel Mossa, Lenia Batres Guadarrama y el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena se pronunciaron a favor, en contra votaron Loretta Ortiz Ahlf, Jorge Mario Pardo y Alberto Pérez Dayán en contra; Margarita Ríos Farjat y Javier Laynez Potisek estuvieron ausentes.

"En sesión privada, celebrada este jueves 6 de febrero, se expusieron diversos puntos de vista de las ministras y los ministros presentes, y al someterse a votación, no se alcanzó la mayoría de 8 votos a la que se refiere el artículo segundo transitorio de la reforma constitucional en materia del Poder Judicial de la Federación”, informó la Corte.

Sin embargo, con la aprobación o no de la Corte la lista será enviada al Instituto Nacional Electoral (INE), esto debido a que el pasado 26 de enero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que “en caso de que ese órgano jurisdiccional no dé trámite o no apruebe los listados mencionados, la Mesa Directiva del Senado de la República podrá remitir, de manera directa, las candidaturas insaculadas al INE, para continuar con el procedimiento electivo”.