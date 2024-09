Sacerdote critica a AMLO y al gobernador por minimizar la violencia en Chiapas

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 6 de septiembre de 2024.- Miguel Cardona Valdivia es el sacerdote encargado de la parroquia Nuestra Señora del Sagrado Corazón, de la Arquidiócesis de Tuxtla, se animó a criticar la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobernador estatal, Rutilio Escandón Cárdenas.

Lo controversial es que lo hizo durante una misa, de la cual quedó registro en vídeo, donde el religioso criticó a ambos políticos por minimizar la violencia en la entidad, que ha dejado el desplazamiento forzado de familias. Les reprochó que señalen que la difusión de los casos de violencia se trate de una propaganda en contra de su gobierno.

“Yo quiero que en esta oración del Padre Nuestro pidamos por nuestras autoridades de los tres niveles. Se manifiesta esta necesidad (violencia) allá a nivel federal con el presidente de la República y dice que él tiene otros datos, que no es cierto, se va con el gobernador de aquí y dice que es propaganda de los medios de comunicación que le traen mala voluntad. Si no pueden gobernar, pues que digan, pero que por lo menos acepten que no pudieron, salgan con un poco más de dignidad”, expresó.

El sacerdote fue muy directo con las críticas, porque cuestionó que AMLO y Rutilio Escandón niegan el contexto violento: “si no ve un montón de muertos que están cayendo por donde quiera, ¿cuál propaganda Rutilio? No inventes, nosotros vivimos en las comunidades, nuestros sacerdotes están en las comunidades rurales y ellos están viviendo y sufriendo esto”.

También dijo que, ante los enfrentamientos de las organizaciones criminales, el Ejército hace gala de una actitud indolente, pero es amenazante con la población civil: “va a venir ahora el 16 y son vedettes desfilando con sus metralletas. ¿Para qué?, ¿Para qué les sirve sus metralletas y sus riflitos?, Para decirle si el pueblo se levanta: miren lo que les va pasar”.

Por otra parte, el sacerdote desmintió que haya sido secuestrado y desaparecido “quiero agradecer a Dios y a ustedes sus muestras de solidaridad por mi integridad. Es totalmente falso que alguien me haya hecho alguna llamada para amedrentarme y mucho menos que me hayan secuestrado”, dijo en un video difundido a la prensa por la Arquidiócesis de Tuxtla, la cual también publicó un comunicado donde refiere que “el padre Miguel se encuentra bien, en sus actividades cotidianas en la parroquia que tiene a su cargo, y agradece la preocupación por su bienestar”.