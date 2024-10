Retrasan para el viernes audiencia al Mayo Zambada, con el juez que sentenció a 38 años de cárcel a Genaro García Luna

Nueva York, EEUU., a 16 de octubre de 2024.- La audiencia judicial contra Ismael "El Mayo" Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, ha sido aplazada para el viernes 18 de octubre a las 11:00 a.m. hora del Este de los Estados Unidos. Originalmente, la audiencia estaba programada para el 31 de octubre, luego se adelantó al 17 de octubre, y ahora, tras la petición de la Fiscalía, ha sido pospuesta un día más. El juez Brian M. Cogan, encargado del caso, aprobó el cambio de fecha en la corte federal del Distrito Este de Nueva York.



La audiencia podría marcar el inicio de un proceso judicial que no descarta la posibilidad de una condena severa, incluida la pena de muerte. La decisión sobre el futuro de Zambada ocurrirá dos días después de que el mismo juez Cogan dicte sentencia contra el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, en ese mismo tribunal. Cabe recordar que Cogan también fue quien sentenció a cadena perpetua a Joaquín "El Chapo" Guzmán en 2019, reforzando su papel en la lucha contra los líderes del narcotráfico mexicano.



"El Mayo" Zambada se declaró no culpable el 13 de septiembre ante la corte federal, enfrentando 17 cargos que incluyen conspiración para asesinato, narcotráfico, pertenencia a una organización criminal y posesión de armas. Aunque la legislación de Nueva York requiere que las audiencias comiencen dentro de los 60 días posteriores a la primera comparecencia del acusado, el juez de instrucción James R. Cho permitió una extensión debido a la complejidad del caso y la cantidad de documentos involucrados en la investigación.



El fiscal Francisco Navarro destacó en la audiencia inicial la gravedad de los delitos atribuidos a Zambada, describiéndolo como uno de los narcotraficantes más peligrosos del mundo. Según Navarro, el líder del Cártel de Sinaloa ha estado implicado en sobornos, torturas y asesinatos, contribuyendo significativamente a la violencia relacionada con el narcotráfico.



Además, su papel en la crisis de sobredosis por fentanilo en Estados Unidos podría agravar su situación legal, ya que el gobierno federal no descarta solicitar la pena de muerte si se confirma su participación en asesinatos masivos o crímenes relacionados con el terrorismo, pese a que la pena capital fue abolida en Nueva York en 2004.