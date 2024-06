Responde AMLO a críticas de Mike Pompeo a reformas constitucionales

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 24 de junio 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador respondió a la críticas a las iniciativas de reforma constitucional hechas por el ex secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo.

El ex funcionario estadounidense aseguró que las propuestas del mandatario mexicano “serán un desastre para México y harán naufragar las relaciones” con su país.

“Respetamos su punto de vista, no lo compartimos. Entendemos la circunstancia de lo que se está viviendo en Estados Unidos. Para que todos los mexicanos tengan la información: van a haber elecciones en noviembre y está la campaña”, dijo el jefe del Ejecutivo federal.

Asimismo, durante su conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador, aseguró que “cada que hay elecciones se desbordan las pasiones, lo acabamos de constatar”.

De igual forma, indicó que no se trata de un tema personal en contra del ex jefe de Departamento, ya que entiende que “Pompeo estudió en una escuela donde la formación tiene que ver con buscar resolver todo con el uso de la fuerza, y yo estudié en una escuela donde me enseñaron que los seres humanos no somos malos por naturaleza, son las circunstancias que llevaba a algunos a llevar el camino de la delincuencia”.