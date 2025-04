Regresarán entradas a quienes asistieron al Salitre: Felipe Macías

Querétaro, Querétaro, a 3 de abril de 2025.- El presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera reconoció que la empresa que organizó la corrida de toros en la plaza Exhacienda Salitre, y que fue suspendida el mismo día, 21 de marzo, ya ha regresado el costo de la entrada a quienes asistieron al evento.

Mencionó que pese a que el reglamento taurino señala que una vez muerto el primer toro, las entregas no se pueden regresar, la empresa realiza la reposición, ya que no tuvo que haber salido de cuadriles el primer astado.

“Recordemos que la corrida comenzó de manera ilegal, aquí no cabe de que se mató un toro y ya no regreso los boletos, no, no, no, la corrida no debió haber arrancado, por lo tanto, la empresa debe regresar las entradas, deben regresar el dinero, aquí nada de que se mató un toro y ya no regresó nada, la corrida no debió haber empezado, es ilegal su inicio, por lo tanto, se violentó el reglamento y tiene que regresar las entradas”, dijo.

Afirmó que la investigación sigue en curso, motivo por lo que aún no se determina la sanción para el dueño de plaza de toros, quien además es el empresario que organizó la corrida inaugural, por lo que el ruedo sigue cerrado.

“Hoy por hoy la plaza de toros está clausurada, ustedes lo saben y sigue abierto el procedimiento de investigación respecto lo sucedido ese día, lleva dos semanas clausurada la plaza de toros, sigue en investigación por parte de diferentes instancias de gobierno municipal respecto de las sanciones que van a ser acreedores”.