Refuerzan vigilancia en Lázaro Cárdenas ante lluvias provocadas por Rachel

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Septiembre de 2026 a las 17:26:34

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 28 de septiembre de 2026.- Ante el pronóstico de lluvias fuertes para los próximos días por el desplazamiento de la tormenta tropical Rachel, autoridades de Lázaro Cárdenas reforzaron las acciones preventivas y mantienen vigilancia permanente sobre la evolución del fenómeno meteorológico.

Durante la sesión del Consejo Municipal de Protección Civil se informó que las precipitaciones más intensas podrían registrarse este martes y miércoles, por lo que se determinó mantener los recorridos en zonas consideradas de riesgo y fortalecer la coordinación entre las distintas corporaciones de seguridad y auxilio.

Como parte de las medidas preventivas, se anunció la habilitación de siete albergues municipales para atender a la población que pudiera requerir refugio, mientras que los cuerpos de emergencia permanecerán atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

De acuerdo con información de la Décima Sexta Zona Naval, se prevé que los remanentes de Rachel generen lluvias fuertes en el municipio. Además, se contempla que durante el miércoles el sistema se localice frente a las costas de Colima con una posible intensidad de huracán categoría 1.

Ante este escenario, las autoridades llamaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y evitar bajar la guardia, al tiempo que destacaron la importancia de conservar la coordinación entre las instituciones, como ocurrió durante la contingencia ocasionada por el huracán Polo.

La reunión fue encabezada por el secretario municipal, Héctor Alfredo García Calderón, y contó con la participación de representantes de la Décima Sexta Zona Naval, la Guarnición Militar, el 82.º Batallón de Infantería, Capitanía de Puerto, Guardia Nacional, Guardia Civil, Seguridad Vial, Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Jurisdicción Sanitaria 08 y Obras Públicas.

Durante el encuentro, las corporaciones expusieron las acciones realizadas durante el paso de Polo y dieron a conocer los operativos que implementarán ante el avance de Rachel.

Por su parte, el director de la Unidad de Protección Civil Municipal, Arturo Adalid Sánchez Sánchez, señaló que el último reporte ubicaba a la tormenta a 420 kilómetros de Acapulco, Guerrero, y a 290 kilómetros de Manzanillo, Colima, con un desplazamiento de 13 kilómetros por hora.

Asimismo, se prevé oleaje de entre tres y cuatro metros en las próximas horas, por lo que el Consejo Municipal de Protección Civil continuará sesionando de manera permanente y mantendrá comunicación directa con las diferentes corporaciones para responder ante cualquier eventualidad.