Refinería de Dos Bocas costó 330 mil millones de pesos: AMLO

Ciudad de México, 7 de agosto del 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que en términos generales la refinería de Dos Bocas, ubicada en Tabasco, tuvo un costo aproximado de 330 mil millones de pesos.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa mañanera, López Obrador informó que tuvo una cena previa con representantes de empresas que participaron en la obra y servidores públicos de Petróleos Mexicanos (Pemex) donde se habló del costo de dicho proyecto prioritario para su Gobierno.

“Un costo muy bajo, comparando con otras refinerías que se han construido en el mundo, y de muy buena calidad, es una magna obra hecha fundamentalmente por la ingeniería mexicana, con el apoyo de algunas empresas extranjeras”, apuntó.

"Y hablábamos de que en términos generales costó la refinería como 330 mil millones de pesos, 16 mil 800 millones de dólares, sin crédito, del presupuesto”, externó.

En ese sentido, el mandatario mexicano expresó que el dinero para construir la refinería de Dos Bocas salió de lo que ha ahorrado su Gobierno al no permitir el robo de gasolina, coloquialmente conocido como huachicol, ya que en épocas pasadas se robaban hasta 80 mil barriles de gasolina diarios.

“¿De dónde salió el dinero? Pues es lo que hemos ahorrado en el Gobierno por no permitir el huachicol, porque cuando llegamos se robaban 80 mil barriles diarios, en una asociación delictuosa entre la delincuencia y autoridades. ¿Cuánto costó la refinería? lo mismo que nos ahorramos por no permitir el huachicol, ¿cómo no va a ser importante combatir el huachicol?”, afirmó.

Cabe recordar que el fin de semana pasado, el Gobierno de México celebró el inicio de producción de la citada refinería, del cual aseguró que tuvo un costo menor en comparación con complejos edificados en países como Kuwait, China e Indonesia.