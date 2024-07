Recorrido del Tren Maya es un "paraíso terrenal", asegura AMLO

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 15 de julio 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aseguró que hacer el recorrido del Tren Maya es como estar en un “paraíso terrenal”, que no hay en ninguna otra parte del mundo.

Asimismo, durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano reiteró la invitación a los turistas tanto nacionales como internacionales para que se animen a viajar en el Tren Maya, que dijo, pasa por una de las regiones más bellas del mundo.

“Además queremos invitar primero a nuestros paisanos, a los extranjeros, porque es algo único, maravilloso, porque no lo van a ver en ninguna parte del mundo… Hablamos de una de las regiones más bellas del mundo, no es ir un día a Palenque… es la Laguna de Bacalar, es Calakmul, es el Parque del Jaguar; son ciudades bellas como Mérida, Campeche… Es la selva tropical más importante de América, como no informar sobre este paraíso terrenal”, expresó el jefe del Ejecutivo federal.

Por otra parte, aseguró que el Tren Maya funciona de manera correcta y las unidades llegan de manera puntual a sus destinos.

Adelantó que llegarán nuevos trenes y que se concluirán las obras para concluir los mil 500 kilómetros de recorrido.