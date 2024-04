Recomienda AMLO a candidatos no estar de "fantoches" durante la campaña

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 19 de abril 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador recomendó a los candidatos que no estén de “presumidos ni fantoches” durante la campaña electoral.

"Es libre, nada más darles un consejo a los candidatos: que no sean presumidos, fantoches, es pecado social la ostentación, la opulencia. ¡Pecado socia habiendo tanta pobreza!”, resaltó el jefe del Ejecutivo federal.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano contestó a una pregunta sobre una aspirante a un puesto de elección popular en Puebla, que hace su campaña en una camioneta de lujo con un valor superior a los 6 millones de pesos.

“No puedo opinar nada, pero si llega un candidato con una camioneta, un coche, que vale cinco o seis millones de pesos, más en comunidades pobres, pues no va a ganar, no creo que la gente le apoye, no sé de qué partido ni quiero saberlo, ni quién es”, indicó.

Asimismo, el presidente López Obrador comentó que un automóvil con ese tipo de precio se lo pueden permitir los empresarios, pero no los políticos ni los servidores públicos.

“Imagínense alguien que presume de un carro, no puedo decir las marcas porque qué culpa tienen las empresas automotrices, o un avión privado, o un yate o una mansión. Si es empresario puede hacerlo siempre y cuando, desde luego, sea una riqueza bien habida, no producto de la corrupción, pero un servidor público cómo”, externó.