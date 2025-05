Rechaza Sheinbaum auditorías independientes a obras prioritarias de la 4T

Ciudad de México, a 7 de mayo 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo rechazó la solicitud del exmandatario Ernesto Zedillo (1994-2000) de llevar a cabo una auditoría independiente a obras prioritarias de la Cuarta Transformación (4T), como la refinería Dos Bocas y el Tren Maya, impulsadas en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Durante su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal indicó que dichas obras de infraestructura ya son revisadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

“Ahí está el Tren Maya, ¿quién la audita? la ASF. Ahí está la refinería Olmeca, ¿quién la audita? la ASF. Para todos quienes nos escuchen, ¿quién es la Auditoría Superior de la Federación? Es un organismo independiente que nombran las Cámaras, que su actual director no fue nombrado actualmente, sino que ya tiene tiempo ahí”, enfatizó la mandataria mexicana.

En ese sentido, la gobernante cuestionó que al ex mandatario Zedillo por solicitar una auditoria y consideró que lo que pasa es que al ex priista no le agradan esas obras, como al 20 por ciento de la población de México.

“¿Qué otras obras? Las que sean que se audite por parte de la ASF, para qué quiere una auditoría independiente? Lo que pasa es que él no está de acuerdo en esas obras y tiene todo el derecho, pero ya representa como el 20 por ciento de la población en México, porque el 80 por ciento está de acuerdo con nosotros”, lanzó la presidenta de México.