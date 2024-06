Reafirma AMLO que se retira de la vida pública cuando termine su mandato

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 12 de junio 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador reafirmó que luego de que termine su sexenio, el próximo 30 de septiembre se retirará permanentemente de la vida pública; aunque, señaló que mucha gente no quiere que desaparezca de la política.

“Mucha gente no quiere que me vaya, porque como dice la canción, yo sé que hay gente que no me quiere y gente que me quiere, como yo los quiero a ellos, así es la vida, pero no quiero que se vaya a malinterpretar, yo me voy y me voy satisfecho, se cierra un ciclo”, subrayó.

Durante su conferencia de prensa, el mandatario mexicano indicó que al terminar su mandato se dedicará a “otra cosa” y dijo que no se dejará tomar fotos cuando esté en su finca, ubicada en el municipio de Palenque, Chiapas.

“En tres meses y medio adiós y me jubilo, y no me voy a dejar tomar ninguna foto y cierro o guardo, porque es historia, mis redes sociales. Pero ya no recibo a nadie, solo a mi familia, y eso a mis hijos con la recomendación de que no vamos a hablar de política y yo voy a estar dedicado a otra cosa”, argumentó el jefe del Ejecutivo federal.

Asimismo, recalcó que su decisión está firme y comentó que no está apegado ni al poder ni al dinero. Asimismo, aseguró que se retirará “muy feliz”, por el nivel de aceptación que le tiene la gente.