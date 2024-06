“Quienes regatearon el respaldo a Sheinbaum ahora son premiados”: Noroña

Ciudad de México, a 24 de junio de 2024.- El petista Gerardo Fernández Noroña se lanzó con las corcholatas de Morena, al señalarlos de no respetar los acuerdos signados para la asignación de cargos.

Durante una de sus videocharlas, Noroña señaló que los otros aspirantes del proceso ya aseguraron nombramientos en el gabinete o en las Cámaras. En ese sentido, el petista, reclama que aunque quedó tercero en la encuesta se le regatea el reconocimiento acordado, según le correspondería la coordinación del Senado.

“Dicen que yo no soy tercer lugar, que sería Adán Augusto López Hernández; bueno, pues entonces le corresponde a la coordinación de la Cámara de Diputados. No es cierto, yo quedé en tercer lugar. Pero, si lo que dice Ángel Balderas fuera cierto, entonces a mí me correspondería ir al gabinete, cuarto lugar”, explicó.

Para Noroña el tercer lugar debería ser asignado para coordinar el Senado, por lo que está en total desacuerdo las modificaciones que desde un inicio se acordaron junto con el presidente para la asignación de cargos a los perdedores de la encuesta interna de Morena.

“Se da un mal mensaje. Al sexto lugar lo mandas a coordinar a los diputados, no creo que eso se valore bien abajo, en el movimiento. Y a quienes regatearon el respaldo a nuestra compañera virtual presidenta son premiaron y quien fue clave en apoyo, en respaldo en el momento más crítico no está siendo así”, destacó.