"Que se corrija la redacción o se elimine", opina Sheinbaum sobre polémico artículo de plataformas digitales

Ciudad de México, a 25 de abril 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo pidió que se corrija la redacción o se elimine el artículo referente a plataformas digitales que contiene la iniciativa de la nueva Ley de en materia de de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Ese artículo en particular tiene que comunicarse o eliminarse, ese no es digamos el objetivo de la ley, si crea confusión y se piensa que es para censurar, eso no ha sido el objetivo y en todo caso que se quiete el artículo o se modifique la redacción para que quede absolutamente claro que el Gobierno de México no va a censurar absolutamente a nadie y menos lo que se publique en plataformas digitales, externó la gobernante.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana indicó que algo se tiene que hacer en relación con ese artículo para no dar argumentos a la oposición, quienes aseguran que el gobierno busca censurar contenido en plataformas digitales.

“De todas maneras ese artículo tiene que aclararse para que no demos ningún argumento a la oposición ni a nadie de que lo que queremos es censurar a una plataforma digital como Facebook o Youtube, etcétera siempre hemos estado en contra de la censura”, dijo la presidenta Sheinbaum.

En la previa, las Comisiones unidas del Senado de la República aprobaron fast track el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.