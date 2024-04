Que presenten denuncias si mis hijos están metidos en negocios ilícitos en el Tren Maya: AMLO

Ciudad de México, 29 de abril del 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, volvió a salir en defensa de sus hijos y dejó en claro que si alguno de ellos ha hecho negocios ilícitos, en el Tren Maya, o en cualquier situación, se presenten las denuncias correspondientes.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, López Obrador aseveró que no tolera la corrupción en nadie, por lo que no permitiría que sus hijos incurrieran en dicha situación.

“Si mis hijos están metidos en negocios ilícitos en el Tren Maya, ¿por qué no presentan denuncias?”, preguntó el mandatario mexicano.

“Yo he dicho que no acepto la corrupción de nadie, ni de mis hijos (…) sí puedo hablar de mis hijos porque no son corruptos, pero si hay pruebas adelante”, puntualizó.

En ese sentido, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que en caso de que se inicie una investigación en contra de sus hijos, jamás le hablaría al fiscal general de la República para “encargárselos”.

“No le voy a hablar al fiscal para decirle “ahí se los encargo”, pero, ¿cuáles son las pruebas? las del famoso calumniador, especialista en montajes (en referencia al periodista de Latinus, Carlos Loret de Mola)”, señaló.