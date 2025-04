Que no haya apología de la violencia, queremos que la música tenga otros contenidos: Claudia Sheinbaum 

Aguascalientes, Aguascalientes, a 13 de abril de 2025.- Después de los destrozos que se realizaron en el Palenque de la Feria de Texcoco el pasado viernes, donde durante la presentación de Luis R. Conriquez, este se negó a cantar corridos tumbados, debido a que están prohibidos por el gobierno del Estado de México, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fue cuestionada sobre el tema durante su visita a Aguascalientes.

"No están prohibidos, eso es importante. No los prohibimos. Lo que queremos es que la música tenga otros contenidos”

Cabe recalcar, que en México, así como en varios estados como Nayarit, Baja California, Quintana Roo, Jalisco, Querétaro, Guanajuato y algunos municipios, ya se han implementado restricciones o prohibiciones a los narcocorridos, debido a que sus letras hacen apología de la violencia, referencias a personajes ligados a actos criminales o consumo de narcóticos.

"Hay que revisar eso, en nuestro caso no prohibimos, es un proceso educativo, formativo, donde todos tenemos que contribuir a que no haya apología de la violencia. Yo estoy en contra de prohibir, de censurar, más bien es promover otros contenidos. Que no haya apología de la violencia”, expresó la mandataria federal.