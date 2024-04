Profeco encuentra tequila reposado con hasta 100 mililitros menos

Ciudad de México, 29 de abril de 2024.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) analizó el cumplimiento de la normatividad de 53 presentaciones de tequila reposado, y como resultado, encontró que estas incumplen con el contenido neto.

Respecto al contenido alcohólico, componentes volátiles y contenido de extracto seco, todos cumplieron; sin embargo, algunos tuvieron 21 mililitros menos, otros 28 y el que tuvo mayor incumplimiento fue de 100 mililitros.

Las presentaciones que tuvieron menor contenido al declarado en la etiqueta fueron las siguientes:

- Los Arango, tequila reposado 100% de Agave, presentación de 750 mililitros, solo tuvo 650.2 mililitros, es decir, 100 mililitros menos de contenido.

- Cantinero, tequila reposado en barricas 100% agave, en presentación de 950 mililitros, contenía solamente 930.2 mililitros, o sea, 20 mililitros menos de lo declarado en la etiqueta.

- Tequila Don Roberto, “antiguo tequilero, tequila reposado hecho con agave azul, en presentación de 1.5 litros, contiene 1.472 litros.

- Olmeca Tezón, tequila reposado 100% agave, en presentación de 750 mililitros, contenía 729.9 mililitros, además de que no cuenta con los símbolos de prohibición de consumo obligatorios, tales como: no consumirse por menores de 18 años de edad, no consumirlo por mujeres embarazadas y no conducir después de tomar.

Ahora, se revisará el lote de donde se extrajo la muestra, y posteriormente, se tomarán seis muestras aleatoriamente de lotes diferentes ya que la proporción pudo deberse a un error de envasado.