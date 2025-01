Presupuesto adicional para elección judicial saldrá de fideicomisos: Claudia Sheinbaum

Ciudad de México, 10 de enero del 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer que el presupuesto adicional que se otorgará al Instituto Nacional Electoral (INE) saldrá de los fideicomisos del Poder Judicial, los cuales suman una cantidad de 800 millones de pesos.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo informó que en la reunión que sostuvo con los consejeros del INE en Palacio Nacional, les explicó que la propia reforma al Poder Judicial establece la utilización de esos recursos para la elección judicial.

"¿De dónde vendrían estos recursos? La propia reforma constitucional establece que se usen los recursos de los fideicomisos ¿Qué tema tienen los fideicomisos? Hasta ahora han depositado 800 millones de pesos, un poco más de 800 millones de pesos en Nafinsa, y hay otros recursos que tienen amparos, entonces está viendo la Consejería Jurídica si proceden esos amparos o no, porque son parte de la resolución que ya hizo el Tribunal Electoral", declaró.

“Es el recurso disponible… no es que haya recursos, el presupuesto está etiquetado por el presupuesto de Egresos de la Federación, no es que haya recursos en alguna bolsa, el único recurso disponible que existe adicional para la celebración de las elecciones, es el de los fideicomisos del Poder Judicial”, añadió.

“Cuando plantearon el tema de los recursos, les comenté lo que he dicho en la mañanera, porque acostumbro, lo que digo en la mañanera, lo digo públicamente en los eventos y lo que digo en privado, es lo mismo, no cambia mi posición, que es muy importante la transparencia de por qué requieren más recursos, entonces yo les dije por qué no envían y lo hacen ustedes público también, por qué requieren más recursos”, dijo la mandataria mexicana sobre la reunión, la cual calificó de muy positiva.

“Porque evidentemente siete mil millones de pesos pues es mucho dinero, como lo he planteado, entonces que digan a ver pues para capacitación, son tantas personas que se contratan, ganan tanto, y si son siete mil millones, pues en vez de ser tantos son tantos”, sentenció.