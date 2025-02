Podría enfrentar hasta 8 años de prisión la mujer que acusó falsamente a conductor de Uber

Ciudad de México, a 10 de febrero de 2025.- Después de que se viralizara un video en redes sociales, en donde una pasajera amenazó a un conductor de Uber durante su trayecto en la Ciudad de México, se dio a conocer que la mujer pudo incurrir en el delito de falsedad de declaraciones, por lo cual, podría ser castigada de acuerdo al Código Penal Federal.

En la grabación, se observa la forma en que la mujer intentó acusar falsamente de acoso al conductor en una llamada ante las autoridades, después de que le pidió que se bajara de la unidad por su manera en que lo apuraba para llegar a su trabajo.

“Estoy sobre avenida Revolución, el conductor con el que vengo me viene acosando, me viene haciendo preguntas. Me dijo que estaba muy bonita y no sé qué tanto... Y que si no le hacía caso no iba a avanzar con el viaje”, se escucha en la llamada que realiza la mujer.

“Avanza o te avientas cinco años de cárcel”, expresó la pasajera al conductor de Uber.

Según el artículo 247 del Código Penal Federal “se impondrán de cuatro a ocho años de prisión y de cien a trescientos días multa” a quien “afirme un hecho falso o alternando o negando uno verdadero, o sus circunstancias sustanciales”.