Pide AMLO que no se apliquen "tácticas dilatorias" a reforma judicial

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 28 de junio 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió que no se apliquen “tácticas dilatorias” a la reforma al Poder Judicial que envió al Congreso de la Unión el pasado mes de febrero.

Lo anterior, lo comentó durante su conferencia de prensa matutina, como respuesta a la iniciativa de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que propone escalonar su relvo por medio del voto popular para evitar “un colapso” en el Poder Judicial.

“Nada más que tampoco, hablando en términos jurídicos o legales, o del argot de los abogados, no aplicar táctica dilatoria, no esperar a que se vaya el tiempo como algunos están esperando, ya no tanto, pero antes sí esperaban que pasara el tiempo y que nos fuéramos nosotros, nada más que la transformación va a continuar”, dijo el mandatario mexicano.

Por otra parte, el jefe del Ejecutivo federal celebró el inicio de los foros de debate sobre la reforma judicial.

“Van a ser debates muy enriquecedores, se está quitando el velo que tenía este poder, era cómo un poder clandestino, no se sabía nada. No se sabía quiénes eran los jueces cuáles eran sus funciones, la función de los magistrados, ministros, cuántos ministros, cuál es constitucionalmente su mandato”, expuso el presidente López Obrador.