Pide AMLO a García Luna que presente pruebas ante acusaciones de nexos con el crimen organizado

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 18 de septiembre 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador exigió al ex secretario de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna que presente pruebas, luego de que se dio a conocer una carta que escribió en la cárcel de EEUU en la que lo acusó de tener nexos con el crimen organizado.

“Ayer escribe una carta diciendo de que las acusaciones en contra de él surgieron de nuestro gobierno y que yo tengo vínculos con el narcotráfico o con las bandas de delincuentes del narcotráfico”, dijo el mandatario mexicano.

Asimismo, durante su conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal le recomendó a García Luna que si quiere conseguir pruebas platique con la periodista Anabel Hernández o con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y con el Departamento de Estado de aquel país.

“Que presente las pruebas, que hable con Anabel (Hernández, periodista). Si él no las tiene, la periodista; pero para que no falle, que le pida a sus amigos de la DEA la información, que le pida a sus abogados. Y para que no falle, que vaya al Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos”, ironizó el presidente López Obrador.

Además, el jefe del Estado mexicano descartó tomar acciones por los señalamientos del ex funcionario público durante el sexenio de Felipe Calderón.

“Nada más es explicar de que están muy desesperados y son los jefes, los halcones mayores, son muy ingratos porque lo dejan solo a García Luna”, finalizó.