Pescadores se encuentran con buque de guerra de EEUU en costas de Quintana Roo: Marinos advierten no acercarse

Holbox, Quinta Roo, a 17 de abril de 2025.- Un buque de guerra de los Estados Unidos fue captado por pescadores en Holbox, Quintana Roo, advirtiendo marinos de ese país, no acercarse a la embarcación norteamericana.



Fueron pescadores que trabajaban a unos 55 kilómetros del puerto de Chiquilá, Quintana Roo, quienes se encontraron en la oscuridad de la noche con un buque de guerra norteamericano con personal naval de Estados Unidos.



El extraño encuentro, que se da en aguas territoriales mexicanas, en costas de la isla de Holbox, fue video grabado por uno de los pescadores.



“Somos la Marina de los Estados Unidos, esto es un buque de guerra americano, no pueden estar cerca, tienen que alejarse”, dice tajante un soldado con acento extranjero, a bordo de una lancha color gris mate, propio de la Marina estadounidense.



Los pescadores fueron interrogados y luego de demostrar que se hallaban en altamar trabajando, fueron advertidos nuevamente “tengan cuidado, no se acerquen al buque”.



Dado que México posee jurisdicción sobre aguas hasta 200 millas náuticas de su costa, la presencia de un buque de guerra a tan solo 30 millas náuticas de la costa mexicana, llama la atención.