Pato ‘Merlín’ obtiene registro de marca ante el IMPI

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Junio de 2026 a las 18:14:20

Ciudad de México, 25 de junio de 2026.- El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, entregó a los propietarios del pato ‘Merlín’ el título de registro otorgado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), con lo que su nombre e imagen ya cuentan con protección legal.

De acuerdo con la información dada a conocer, el registro permitirá que únicamente sus dueños puedan utilizar la imagen del ave con fines comerciales, así como autorizar su uso por parte de terceros.

Por otro lado, la entrega del documento formaliza la protección de la marca, otorgando a sus propietarios los derechos correspondientes sobre el uso y explotación comercial del personaje.

Asimismo, el registro ante el IMPI busca brindar certeza jurídica a los titulares de marcas, nombres e imágenes registradas en el país.