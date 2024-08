PAN exige a AMLO no reconocer triunfo de Nicolás Maduro

Ciudad de México, a 31 de julio de 2024.- El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador no reconocer el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de Venezuela ocurridas el pasado domingo.

Durante una rueda de prensa, la senadora Kenia López Rabadán leyó un posicionamiento en nombre de la bancada del albiazul, en donde lanzó un exhorto al Jefe del Ejecutivo Federal con el fin de que se “exija” al régimen en Venezuela frenar la represión tras los comicios.

También se instó que el Gobierno de México se posicione fuertemente para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano presente las actas y muestre claridad en el conteo de votos.

Incluso la legisladora durante su discurso citó los dichos de Xóchitl Gálvez – quien habló previo al posicionamiento de la bancada del PAN- señaló que la situación política que atraviesa el país sudamericano se pude llegar a replicar en México en un futuro.

“Lo que hoy está sucediendo en Venezuela no se puede permitir por México, no se puede permitir por la comunidad internacional y, claramente, lo que está viviendo Venezuela lamentablemente puede ser a futuro lo que se viva en este país, por eso no lo podemos permitir”, sentenció.