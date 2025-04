Opositores están muy enojados porque Estados Unidos no impuso aranceles adicionales: Claudia Sheinbaum

Ciudad de México, 3 de abril del 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que hay opositores a su Gobierno que se encuentran muy enojados debido a que Estados Unidos no impuso aranceles adicionales al país.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo señaló que hay opositores que no les interesa que le vaya mal al país, puesto que ellos buscan regresar por sus fueros y derrocar al autodenominado movimiento de la Cuarta Transformación.

“Ayer, no voy a decir nombres, pero habían unos muy enojados, porque lo que ellos quieren es que le vaya mal a México, le apuestan a la derrota del modelo de la Cuarta Transformación”, declaró.

“¿Cómo apuestan a eso? Ellos hubieran querido que para México hubiera habido más aranceles”, lanzó.

“Estaban enojadísimos de decir ‘¿Por qué no le pusieron aranceles a México?’ Porque querían demostrar que nosotros no tenemos la conducción del país, o que estamos haciendo mal nuestro trabajo. En ese sentido no les interesa México les interesa regresar por sus fueros”, sentenció.