Olga Sánchez Cordero descarta ser parte del gabinete de Sheinbaum

Ciudad de México, a 25 de junio de 2024.- Olga Sánchez Cordero, es una de las mujeres que, se especula, podría tener participación en la nueva administración morenista a cargo de Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante un encuentro con medios, previo al evento llamado “Con Claudia llegamos todas”, Olga Sánchez Cordero fue cuestionada sobre su posible participación en alguna secretaría e incluso desempeñando alguna función de coordinación o dirección del Sistema Nacional de Cuidados que Sheinbaum anunció en campañas.

“Yo me voy a la Cámara -de Diputados- porque ahí también puedo ayudar mucho a Claudia. Me voy a ir a la Cámara y así lo he platicado”, contestó la ex secretaría de Gobernación.

Con las declaraciones de Cordero se descarta la posibilidad de que forme parte del nuevo gabinete de Sheinbaum Pardo, sin embargo, resaltó que desde dónde esté siempre buscará apoyar a la primera presidenta electa en la historia de México.

Respecto al perfil que debe cumplir la persona que asuma la responsabilidad de asumir la coordinación del Sistema Nacional de Cuidados, dijo “debe ser capaz y conocedora a profundidad de los temas que nos aquejan, como son violencias, sobre todo, y que no tenemos una igualdad de oportunidades laborales y una brecha salarial enorme.”