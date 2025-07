"Nunca di línea para asignar contratos", asevera Peña Nieto sobre polémica con Pegasus

Ciudad de México, a 7 de julio 2025.- El ex presidente de México, Enrique Peña Nieto (2006-2012) aseveró que la insinuación en su contra sobre el caso Pegasus es “totalmente falsa” y “carente de sustento”, en la que se malinterpreta la nota original del medio israelí The Marker.

En entrevista para Radio Fórmula, a reiteró que el tema principal del caso es la disputa entre dos empresas sobre la inversión que realizaron en el país.

Asimismo, consideró que los señalamientos en su contra surgieron de manera “dolosa” para poner en duda su integridad.

“Nunca me he desempeñado en ningún área de la administración pública donde sea responsable de asignar contratos a empresas o prestador de servicio alguno. Yo no di línea, nunca, de asignar contratos”, puntualizó el ex mandatario mexicano.

Además, reiteró que el caso Pegasus ya fue investigado y esclarecido en la República Mexicana.