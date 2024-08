"No vamos a ceder a chantajes", advierte AMLO a abogados de ejidatarios que bloquean la México-Puebla

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 8 de agosto 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador advirtió a los abogados de los ejidatarios de Santa Rita Tlahuapan, que mantienen un bloqueo sobre la autopista México-Puebla, que no “vamos a ceder a chantajes”, y “no seremos rehenes”, de personas que solo buscan lucrar.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano señaló que su administración está dispuesta a pagar a los campesinos las tierras expropiadas pero, recalcó que como servidores públicos no pueden pagar más que lo que indica el avalúo.

“Hay una instancia del gobierno federal encargada de hacer estos avalúos. Se hacen los avalúos, se tiene el dinero para pagarles a los campesinos y dicen los abogados: ‘No estamos de acuerdo con el avalúo’. ¡Quieren más! Nosotros no podemos, como servidores públicos, pagar más de lo que se establece en un avalúo”, declaró el presidente López Obrador.

Asimismo, reiteró a los campesinos que su gobierno no los va a reprimir y recalcó que el presupuesto es dinero del pueblo.

“Nosotros no vamos a ceder violando lo que está establecido en las normas, porque además no se debe de olvidar que el presupuesto es dinero del pueblo… Eso no, se acaba la corrupción ojalá y acepten las condiciones que son justas y también que estén tranquilos, no se les va reprimir porque nosotros no somos autoritarios pero no vamos a ceder a chantajes”, dijo el jefe del Ejecutivo federal.