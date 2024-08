No recibiré a Javier Milei cuando visite México: AMLO

Ciudad de México, 13 de agosto del 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su homólogo argentino, Javier Milei, es libre de visitar nuestro país, no obstante, advirtió que él no lo recibirá.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa mañanera, López Obrador dejó en claro que no lo recibirá porque no coincide con su “manera de pensar y su forma de ser”.

“Es algo normal (que Milei venga a México). En nuestro país hay libertades, pueden venir cualquier persona, presidente, dirigente de oposición, representante de los bloques de derecha que hay en el mundo y este es un país libre, no hay censura, no hay persecución, hay libertades plenas, no hay ningún problema”, declaró al respecto.

“No (lo recibirá), porque no coincido con su manera de pensar y su forma de ser, sin embargo, él es libre y una cosa es el Gobierno de México y otra cosa es el pueblo de México, y nuestro pueblo siempre ha sido muy hospitalario, fraterno y respetuoso”, dejó en claro.

Por su parte, el mandatario mexicano platicó que cuando la Presidencia de Argentina ha pedido permiso para que Milei pase por el espacio aéreo de México para ir a los Estados Unidos, se le ha concedido sin ningún tipo de problema.

“No hay ningún problema, él puede venir cuando ha pasado a EE.UU. solicita permiso para el uso del espacio aéreo, nunca se le ha negado a nadie, a nosotros sí, cuando fuimos a buscar a Evo (Morales), se nos negó el uso del espacio aéreo en Perú, en Ecuador; ahora que fui yo a Chile di una vuelta para no pasar por el espacio aéreo de Ecuador y de Perú, pero en el caso de nosotros ningún problema”, explicó.

Cabe destacar que el presidente de Argentina, Javier Milei, confirmó su presencia y participación en la Conservative Political Action Conference (CPAC) de México, que se llevará a cabo el próximo 24 de agosto.