"No me estoy chupando el dedo", revira AMLO a abogados de padres de los 43 de Ayotzinapa

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 25 de septiembre 2024.- “No me estoy chupando el dedo”, aseguró el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a diferencia de lo que afirman los abogados de los 43 estudiantes desaparecidos hace casi 10 años.

“Les comento que yo soy un hombre de principios, independientes, que soy comandante de las Fuerzas Armadas y además lo he hecho hasta por escrito, dar instrucciones, órdenes, pues no me estoy chupando el dedo, está muy difícil, que me tomen el pelo -sólo Álvaro (su peluquero) el que me corta el cabello me toma el pelo- , no me dejo y eso lo saben bien todos, sobre todo los adversarios”, dijo el mandatario mexicano.

Indicó que a pesar de que los letrados sostengan que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) han ignorado su orden de proporcionar toda información sobre el Caso Ayotzinapa, su administración ha contado “con todo el apoyo” de las Fuerzas Armadas en lo que respecta a esta situación.

“Hemos contado con todo el apoyo de las Fuerzas Armadas. Dicen los abogados de los padres y los del (Centro de Derecho Humanos) Pro, que pues no me hacen caso a mí los mandos del Ejército y que manda el Ejército, de que aunque yo tenga buenas intenciones no puedo yo obligarlos a que digan la verdad”, aseveró el jefe del Ejecutivo federal.