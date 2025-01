No hay tanto consumo de opioides sintéticos en México: Sheinbaum

Tejupilco, Estado de México, a 4 de enero 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que en el país no se tiene el problema del consumo de opioides sintéticos en jóvenes como en Estados Unidos.

Durante un evento de entrega de tarjetas del programa Pensión Mujeres Bienestar en el municipio de Tejupilco, Estado de México, la mandataria recordó las pláticas telefónicas que sostuvo con el presidente electo de EEUU, Donald Trump en las que trataron el tema de la crisis de consumo de fentanilo en el país vecino.

“Una droga muy fea que causa muchos daños que se llama fentanilo, y (Trump) me preguntó ¿ustedes tienen ese problema en México? dije: ‘Hay problemas en nuestro país, pero no tenemos ese problema de que la gente esté falleciendo, los jóvenes particularmente, por esta droga no hay tanto abuso, eso no existe en México’”, sostuvo la jefa del Ejecutivo federal.

Asimismo, la presidenta Sheinbaum consideró que en México no existe el problema de consumo de esa droga por los valores culturales que se tienen, además de las campañas de prevención contra las drogas que se implementaron en la administración pasada, asunto que comentó al próximo mandatario estadounidense.

“Le conté que en su momento el presidente López Obrador había hecho una campaña que no sé si ustedes vieron en la televisión, en el radio en contra del uso de esta droga también en las escuelas que por cierto el martes presentamos la nueva campaña; entonces le dije es que se hizo una campaña muy fuerte en México también, pues mándenme la campaña porque la queremos hacer acá en los Estados Unidos”, finalizó.