"No hay complicidad con nadie", dice Rubén Rocha tras señalamientos con líder criminal

Sinaloa, a 10 de agosto de 2024.- El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, negó tener complicidades con el crimen organizado y pidió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador que sea la Fiscalía General de la República (FGR) quien investigue los señalamientos de hizo Ismael Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa.

“No hay nada, que le busquen, nosotros no tenemos complicidades con el crimen”, declaró durante la inauguración de un Hospital General del IMSS-Bienestar, que encabezó López Obrador durante su visita en Sinaloa.

"Ya me han preguntado muchos. No hay nada que pueda vincularme con ese asunto, lo digo de manera tajante y contundente", dijo.

"Yo no estaba ese día en Sinaloa. No tienen nadie del crimen organizado que citarme a una reunión para resolver un problema. Los problemas que le tocan al gobierno los resolvemos en las instituciones. No tenemos complicidad con nadie, y eso es profesando la política del Presidente", resaltó

Las declaraciones del gobernador morenista se dan luego de que su nombre fuera mencionado en una versión que lo relacionan con el “El Mayo” y Joaquín Guzmán López, antes de ser detenidos ellos en Estados Unidos, Rubén Rocha, previo a esta declaración, aseguró que no hay nada que ocultar.