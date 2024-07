"No habrá conclusión pronta" al Caso Ayotzinapa, asegura fiscal

Ciudad de México, a 30 de julio 2024.- El fiscal especial encargado del Caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra, aseguró que no habrá una “conclusión pronta” del tema referente a la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos”, el pasado 26 de septiembre de 2014.

Lo anterior, lo declaró después de la reunión que sostuvo el presidente de México con los padres de los jóvenes no localizados; no obstante, señaló que las investigaciones no se detienen.

Asimismo, indicó que hay al menos ocho equipos que realizan indagatorias en campo y que continúan con la recepción de declaraciones y las audiencias.

“No se detiene la investigación, seguimos buscando. Hay como ocho, nueve equipos en el campo, seguimos declarando personas, seguimos las audiencias en los tribunales. No se para. Conclusión pronta no puede haber”, apuntó Gómez Piedra.

Por su parte, los familiares de los normalistas de Ayotzinapa, expresaron su decepción tras el encuentro con el mandatario mexicano en Palacio Nacional, ya que consideraron que el jefe de Estado continúa con su versión para defender a las Fuerzas Armadas.