"No es serio", considera AMLO sobre pausa a construcción de 'Mega fábrica" de Tesla en Nuevo León

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 24 de julio 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador consideró que el anunció de Elon Musk, dueño de Tesla sobre una pausa en la construcción de la “mega fábrica”, de la empresa automotriz en el estado de Nuevo León, “no es serio”.

Indicó que la medida de detener las obras en el municipio de Santa Catarina es porque se trata de un plan para especular y generar ganancias, luego de que el magnate sudafricano dijera que esperarán hasta que se lleven a cabo las elecciones en Estados Unidos.

“Esto la verdad no es serio porque no podrían hacerse los vehículos que se consuman en Estados Unidos en Estados Unidos. No es porque no tengan capacidad tecnológica y capital. Tienen una gran experiencia en producir automóviles, sino porque son muy altos sus costos de producción; entonces en Estados Unidos les afectaría a sus consumidores”, afirmó el mandatario federal.

Durante su conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal comentó que: “deben tener ellos otro plan de negocio o ya hicieron le negocio. Muchas veces estas empresas no producen, especulan. Dan a conocer una noticia y les va muy bien en las bolsas de valores, aumentan el precio de sus acciones y ya la producción pasa a segundo plano”.

Al respecto, dijo que se trata de un “mal” que se padece en todo el mundo, pero se debe dar solidez al progreso, y para eso se necesita de la producción.

“La especulación financiera no es realmente signo de prosperidad, es una forma de especular y de obtener dinero sin producir. Se acuerdan cuando aparecían empresas que hablaban que ya tenían la vacuna para enfrentar el Covid, daban a conocer la noticia y ganaban muchísimo. Subían sus acciones y no tenían nada, estafaban; es más, ni siquiera tenían experiencia en fármacos”, finalizó el presidente López Obrador.