Niegan proceso en libertad a funcionario de Silvano Aureoles ligado a saqueo de 3 mil 400 millones en cuarteles policiacos

Morelia, Mich., a 18 de abril de 2025.- Un tribunal federal ha ratificado la medida de prisión preventiva para Mario Delgado Murillo, ex delegado administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, quien enfrenta un proceso penal por su presunta participación en la contratación irregular de siete instalaciones policiales estatales.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México declaró infundada la queja promovida por Delgado, en la que solicitaba el cambio de medida cautelar para enfrentar su juicio en libertad. La decisión mantiene al imputado recluido en el Reclusorio Oriente mientras continúa el proceso en su contra.

El caso gira en torno a la adjudicación de contratos para la construcción de cuarteles de la Policía Estatal, cuyo costo superó los 3 mil 400 millones de pesos. Las autoridades sostienen que hubo irregularidades graves que podrían configurar delitos como peculado, lavado de dinero, administración fraudulenta y asociación delictuosa.

El pasado 7 de marzo, la jueza de control Patricia Sánchez Nava decidió vincular a proceso a Delgado Murillo y dictó prisión preventiva al considerar que existía riesgo de fuga. Aunque el exfuncionario intentó obtener una suspensión provisional mediante un amparo, esta solo fue concedida en términos limitados, sin autorizar su liberación.

Delgado Murillo no es el único involucrado en el caso. También han sido vinculados a proceso otros exfuncionarios de alto nivel, como Carlos Maldonado Mendoza, ex secretario de Finanzas; José Antonio Bernal Bustamante, ex secretario de Seguridad Pública; y Elizabeth Villegas Pineda, también exdelegada administrativa en la SSP.