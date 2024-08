Muelle de Pátzcuaro en riesgos de más desgajamiento, aseguró Arturo Chacón

Morelia, Michoacán, a 1 de agosto del 2024.- Arturo Chacón Torres, investigador y profesor de Recursos Naturales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, advirtió que en el muelle del Lago de Pátzcuaro se deben realizar labores de reconstrucción más severas o se corre el riesgo de más desprendimientos de tierra, como el ocurrido hace un par de días.

Apuntó que la introducción de maquinaria pesada pudo influir en el desgajamiento debido a que la tierra estaba reblandencida por las lluvias reportadas en las últimas semanas.

"Ya vió que que el muelle de lago de Pátzcuaro se desplomó y eso fue porque metieron maquinaria pesada, ni la construcción y si ustedes hacen trabajo de campo van a ver que el piso no tenía mejoramiento de suelo y lo pusieron encima de las cenizas volcánicas y al mismo tiempo no tenía malla. Entonces cuando metieron la maquinaria pesada, que no lo debieron haber hecho se desplomó", señaló el investigador en entrevista.

Respecto a lo más conveniente para no correr riesgos de desgajamiento, Chacón Torres comentó que es necesario levantar todo el área del embarcadero.

"Hacer estructuras y hay que usar castillos como se hacen en todos los muelles y en zonas portuarias, se ponen castillos, alambrados y estructuras como si fueran a construir casas por dentro y de ahí se sostiene un enmallado . Solamente así se puede sostener el peso que existe ahí, de otro modo se va a seguir saturando suelos se va a desplomar el con su propio peso", advirtió.