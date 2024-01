"Ministros son los verdugos del pueblo", arremete AMLO contra SCJN

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 24 de enero 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador arremetió contra los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por sus altos sueldos y los calificó de “verdugos del pueblo”.

Durante su conferencia de prensa matutina, señaló que las y los ministros perciben un salario cercano a los 800 mil pesos mensuales, a excepción de la recientemente investida Lenia Batres Guadarrama, los cuales, indicó el mandatario mexicano, son sueldos que paga el pueblo de México.

“¿Por qué estos sueldos, estos privilegios? Porque están al servicio no del pueblo, sino de una minoría, si eso es lo que molesta. ¿Quién les paga todo esto? El pueblo, y resulta que trabajan para los verdugos del pueblo, es una paradoja, una gran injusticia, porque no resuelven nada en beneficio del pueblo. Bueno, aunque les parezca un abuso, una exageración, no es nada”, recalcó el jefe del Ejecutivo federal.

De igual forma, reiteró que es “necesaria” una reforma al Poder Judicial a nivel nacional y no solo en la Federación.

“Que no sea el Poder Ejecutivo, quien propone al Legislativo y ahí se nombra, sino que sea una elección con voto directo, libre, secreto, de los ciudadanos, elegir jueces, magistrados y ministros. Repito, en lo federal y en los estados”, argumentó.