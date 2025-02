Millonario derroche en la UMSNH sin licitar en alberca olímpica

Morelia, Michoacán, a 11 de febrero de 2025.- Desde hace más de dos años existe un contrato asignado sin licitar a una empresa con nula experiencia en la construcción de espacios públicos, para la edificación de una alberca olímpica en las inmediaciones de Ciudad Universitaria de la máxima casa de estudios de Michoacán el cual representa un gasto de 32 millones de pesos, presuntamente de ingresos propios.

Mediante una investigación realizada en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y en el Registro Público de Comercio, se pudo conocer los detalles de la millonaria obra que mantiene un evidente rezago, según se puede apreciar en el convenio mercantil con folio UMSNH-ALBCU-025-2023.

Y es que de entrada, el dicho contrato fue firmado el 27 de diciembre del 2023 y se determina que la empresa A2 CONSULTORIA & PROYECTOS S.A. DE C.V. debió de entregar la obra el pasado mes de junio del 2024, lo cual no sucedió e incluso, sin mayor pudor la misma rectora, Yaribi Ávila González, declaró que hasta el 2025 estaría lista la obra.

Otra de las irregularidades que presenta dicho proyecto es la poca o nula experiencia que tiene la empresa a la que se le asignaron los trabajos, la cual es propiedad de una sociedad conformada por las hermanas Alejandra y Gabriela Alemán Meza, toda vez que no tiene registro de obra de gran calado en la PNT y fue fundada hace menos de 10 años en la ciudad de Morelia, Michoacán.

Asimismo, al revisar el registro ante la Plataforma de Transparencia, se puede apreciar un registro de una junta de aclaraciones realizada prácticamente un año después de que le fue asignado el contrato de 32 millones de pesos.

También, en los “avances” reportados se asegura que la construcción de la alberca se encuentra a un 95 por ciento, sin embargo, en las fotografías con las que se pretende sustentar tal información, se puede apreciar una obra negra.

En los registros disponibles se puede corroborar que la adjudicación de la obra fue directa a esa empresa, toda vez que no existe evidencia de concurso alguno donde haya intervenido otra constructora con una mejor oferta.

Por lo pronto, la rectora ha prometido que ahora sí será entregada la alberca olímpica en el 2025, es decir, casi dos años después de que fue entregado el contrato que presuntamente debió concluir en junio del 2024.

Sin embargo, existen aún muchas interrogantes que no fueron respondidas por la rectoría de la máxima casa de estudios de la entidad, como el por qué no hizo efectivas las garantías por incumplimiento de contrato, pues evidentemente la obra no fue entregada en tiempo y forma.

De igual forma, se desconoce si el costo de la obra aumentó, producto de la inflación de materiales como el cemento y otros insumos necesarios.