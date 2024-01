Michoacán sin atender instalación de Mesa de Seguridad para elecciones

Morelia, Michoacán, a 29 de enero del 2024- Michoacán de los estados que no han atendido la instalación de la mesa de seguridad para el próximo proceso electoral, comentó David Alejandro Delgado Arroyo, vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en la entidad.

Indicó que las funciones de la mesa de gobernabilidad y seguimiento del proceso electoral 2023-2024, la cual ya trabaja desde el año pasado y la mesa de seguridad son distintas por lo que es necesario ambas trabajen a la par.

“En las consultas que un servidor ha hecho a oficinas centrales… me han dicho que la mesa de gobernabilidad no es la mesa de seguridad, la mesa de seguridad es la que se integra con autoridades de seguridad y las autoridades electorales para efectos electorales...hasta el reporte que se presentó la semana pasada ante el consejo general, Michoacán no ha atendido la instalación, hay aproximadamente 8 estados que si han atendido, el resto no han instalado”, señaló el vocal ejecutivo del INE.

Delgado Arroyo apuntó que el procedimiento de establecer la mesa de seguridad lo definió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y si bien no se aplican sanciones por no conformarla, pero se corren riesgos de no brindar los elementos necesarios al TEPJF para atender denuncias como el reportado en el proceso electoral del 2021 sobre la intervención del crimen organizado en la contienda.

“La definió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuando curiosamente resolvió el juicio madre de Michoacán fue donde se dio vista al consejo general del INE para que estableciera un protocolo en esta materia y ese protocolo el consejo general lo aprobó luego de las elecciones de Tamaulipas el pasado mes de diciembre del 2022”, detalló Delgado Arroyo.

La mesa de seguridad debió quedar establecida desde agosto del 2022, desde el Instituto Nacional Electoral Michoacán ya se han enviado diversos oficios dirigidos a autoridades de gobierno del estado para atender la medida, pero hasta el momento no se obtiene respuesta.